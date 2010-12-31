АМКУ оштрафував «Терра Фуд» на 15 тис. грн. за придбання частки «Білоцерківського молочного комбінату»

Антимонопольний комітет України оштрафував ООО «Управляюча компанія “Терра Фуд” (м. Київ) на 15 тис. грн. за порушення конкурентного законодавства у вигляді придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» (Київська обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

Повідомляється, що відповідач визнав порушення і зобов`язався сплатити штраф до державного бюджету. Під час визначення штрафних санкцій комітет врахував виконання рекомендацій компанією щодо зниження відпускних для гурту цін на твердий сир і масло. Дозвіл на концентрацію надано.