Новорічний стіл подорожчав на третину

На купівлю овочів і фруктів до новорічного столу українцям доведеться витратити на 33% більше коштів, ніж напередодні 2010 року.

Підвищилися ціни як на імпортні екзотичні фрукти, так і на вітчизняну ординарну продукцію, пише газета "Дело".

Так, ціна бананів складає близько 12 гривень/кг, мандарин стартує від 15 гривень/кг, картоплю можна купити не менш як за 7 гривень/кг.

Ці ціни перевищують торішній рівень цін мінімум на 30%, а в деяких категоріях різниця доходить до 50%.

"Це однозначно рекордний рівень цін на овочі та фрукти, який коли-небудь відзначався в Україні напередодні новорічних свят", - говорить Андрій ЯРМАК, керівник проекту "Агроогляд: овочі та фрукти". На сьогодні деякі овочі в Україну вже дорожчі ніж у Європі.

Так, капуста білокачанна в Україні коштує 4,25 гривні за кг - опт, у той час як у Польщі актуальна ціна становить - 29 євроцентів за кг, що на 28,5% нижче за ціну в Україну.

При цьому українські ціни ще мають люфт для подальшого зростання і за останні дні перед святами піднімуться ще вище.

Зростання цін напередодні свят - явище майже обов`язкове. Проте нинішній рекордний рівень вартості овочів і фруктів не можна пояснити тільки спекулятивним чинником. Передумови до нинішнього рівня цін формувалися весь рік, який був відзначений різким зростанням вартості плодовоовочевої продукції.

Найбільше зросли в ціні банани. У порівнянні з минулим роком цей товар подорожчав на 70%. Частково їх подорожчання спровокували самі чиновники - восени українська митниця переглянула довідкові ціни на фрукти. Від цього показника залежить, скільки податків будуть платити імпортери при ввезенні свого товару в Україні. Так, довідкова ціна на банани була підвищена майже в три рази - з 600 доларів за тонну до 1650 доларів. Роздріб відреагував адекватним збільшенням цін бананів на полицях.

Другий рекордсмен з подорожчання - картопля. Цей продукт на 60% дорожче, ніж наприкінці 2009 року і коштує вже більше 7 гривень/кг. Причина - подорожчання маркетингового ланцюжка і нестача потужностей зі зберігання картоплі, що призвело до її псування. Борщової набір овочів коштує в 2,5 рази дорожче - близько 11 гривень/кг у роздріб.

Подешевшали у порівнянні з минулим роком тільки тепличні огірки та морква .

За даними аналітиків "АПК-Інформ овочі та фрукти", значно подорожчають також яблука і тепличні томати - на 45%, капуста і цибуля - на 35-45%.

Також вже в останні дні перед новим роком буде традиційний сплеск цін на екзотику - анананас, мандарини, апельсини - в межах 10% до поточної ціни.

У цілому ж новорічний плодоовочевої стіл у поточному році обійдеться вже на 55% дорожче, ніж 2 роки тому, і на третину дорожче ніж наприкінці 2009 року.