Завтра в Україні очікується похолодання

4 січня, за прогнозами синоптиків, у східній та південній частинах України буде хмарно з проясненнями. Пройде сніг, мокрий сніг, подекуди з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь (в Криму, Херсонській, Запорізькій та східних областях місцями сильні опади).

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Протягом доби вітер буде північний, північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 1° тепла до 4° морозу; в Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла. На решті території мінлива хмарність; без істотних опадів; вітер західний, 5-10 м/с; температура вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу; в Карпатах вночі 15-20°, вдень 6-11° морозу. На дорогах країни ожеледиця.

У Києві та області - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу. По м. Києву температура вночі 9-11°, вдень 6-8° морозу.