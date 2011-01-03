Мінекономрозвитку до 7 січня завершить прийом заявок на експорт с/х продукції за квотами

15:52, 03 січня 2011
Агро
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі України до 7 січня завершить прийом заявок на отримання ліцензій на експорт сільськогосподарської продукції за додатковими квотами, які діють до 31 березня 2011 року.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Мінекономрозвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, прийом заявок розпочався 31 грудня 2010 року і, відповідно до нових правил, термін їх ухвалення обмежено 7 днями.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Кабмін збільшив обсяг експортних квот на 1,5 млн. т. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшено на 500 тис. тонн – до 1 млн. тонн, кукурудзи – на 1 млн. тонн - до 3 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Постанову Кабінету міністрів України «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року» було прийнято 4 жовтня 2010 року під № 938.

Документом встановлено квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби обсягом 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита – 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлено в обсязі 1 тис. тонн.

Квоти були введені терміном до 31 грудня 2010 року.

8 грудня Кабінет міністрів України продовжив режим квотування експорту зерна на один квартал, з 30 грудня 2010 р. по 31 березня 2011 р., і збільшив розмір квот на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн.

Проте 22 грудня міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд на початку 2011 року розгляне можливість скорочення термінів квотування експорту зерна.

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