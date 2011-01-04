У Криму через негоду знеструмлені 4 населені пункти

У Криму через складні погодні умови знеструмлені чотири населені пункти.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, увечері 3 січня в Сакському районі унаслідок складних метеорологічних умов (вітер, дощ, намерзання льоду на дротах електромереж) повністю без електропостачання залишилися с. Веселовка (708 приватних будинків, проживають 1489 осіб) і с. Поповка (112 приватних будинків, 210 мешканців). Крім того, частково знеструмлене с. Уютне (153 приватні будинки, 681 мешканець). У знеструмлених селах ведуться ремонтні роботи.

У Красногвардійському районі через негоду відключене від електропостачання с. Зарічне. Ведуться відновні роботи.