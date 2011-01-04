У Криму оголошене штормове попередження

У Криму на сьогодні оголошене штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, 4 січня в автономії очікуються сильні опади, дощ з переходом у сніг, місцями налипання мокрого снігу, туман, ожеледь, ожеледиця, північний вітер швидкістю 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 1 градус морозу, вдень - від 1 градуса морозу до 4 тепла.

Проїзд автодорогами Криму, через Ангарський і Грушевськи й перевали забезпечений, чергує спецтехніка.