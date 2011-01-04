Завтра в Україні очікується зниження температури.

Як повідомили УНІАН у Гідрометцентрі, 5 січня буде мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, у Карпатах до 20° морозу, на півдні та сході 9-14°, в Криму 6-11° морозу; вдень в Україні 5-10°, у південній частині 1-6° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 5-10° морозу.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 6-8° морозу.