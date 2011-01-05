У Тернопільській обл. в кожному районі створять тваринницький комплекс

У Тернопільській області цього року в кожному районі створять сучасний тваринницький комплекс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив вчора на прес-конференції голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН.

«Три райони вже почали будівництво сучасних комплексів, які цього року будуть здані, - Підволочиський, Гусятинський і Бучацький. Інші райони приступили до створення проектно-кошторисної документації», - повідомив голова ОДА.

За його словами, 50% вартості будівництва комплексів та їх наповнення буде відшкодовано з державного бюджету. «Президент Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання щорічно здавати в Україні 100 комплексів молочного напрямку і 100 комплексів відгодівельних ВРХ і свиней. Є державна програма щодо компенсації 50% вартості витрат, тому впевнений, що в цьому році і в наступному в кожному районі буде один комплекс побудований, а в деяких - по два-три», - сказав В.ХОПТЯН.