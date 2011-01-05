Ціни на ковбаси і свинину перед святами зросли удвічі – експерти

У передсвяткові дні зростання попиту на делікатеси зумовило підвищення цін на такі види продуктів, як напівкопчені, варено-копчені, сыровяленые і сирокопчені ковбаси і м`ясо свинини, майже в два рази.

Про це УНІАН повідомили в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

«На ринках ціни на популярні види продуктів зросли майже вдвічі за останній тиждень, але вже після різдвяних свят вони знизяться відповідно зниженню попиту на цю продукцію», – відзначила виконавчий директор асоціації УКАБ Єлизавета СВЯТКІВСЬКА.

Згідно з повідомленням, разом з тим, істотних цінових змін на ринку живої худоби не відбулося, оскільки переробники робили замовлення завчасно, розраховуючи на сезонне зростання попиту.

Як відзначають в асоціації, вже другий рік поспіль зростання купівельної активності відбувається тільки в останні 3-4 дні року, що пов`язане з більш низькою купівельною спроможністю населення порівняно з тією, що спостерігалася на початку 2007 і 2008 років.