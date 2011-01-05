В Україні цукровим буряком буде засіяно 450 тис. га – УКАБ

В Україні цього року близько 450 тис. га сільськогосподарських угідь буде засіяно цукровим буряком.

Про це УНІАН повідомили в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Як відзначили в асоціації, хоча цей показник трохи відрізняється від торішнього, у цілому за сприятливих погодних умов прогнозується більший валовий збір цукрового буряка, оскільки сільгоспвиробники налаштовані інвестувати у підвищення врожайності і ефективності виробництва.

За даними асоціації, у 2010 році близько 60% посівних площ і 65% валового збору цукрового буряка було зосереджено у п`яти областях: Вінницькій, Полтавській, Тернопільській, Хмельницькій і Рівненській. Для порівняння: у 2005 році сумарні частки даних регіонів становили 43% і 44% відповідно.

Згідно з повідомленням, зміни кліматичних і погодних умов змушують сільгоспвиробників постійно пристосовуватися і запроваджувати інновації у виробничі процеси. Як стверджує експерт по аграрних ринках УКАБ Тарас ВИСОЦЬКИЙ, ці зміни сприяли фокусуванню на вирощуванні цукрового буряка в регіонах, розташованих переважно в лісостеповій природнокліматичній зоні.

«Так, в 2010 році сумарна частка Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей, які не віднесено до лісостепової зони, у виробництві цукрового буряка становить 1%, хоча ще в 2000 році цей показник був на рівні 7%», – відзначає експерт УКАБ.

Також, за словами Т.ВИСОЦЬКОГО, однією з причин концентрації вирощування цукрового буряка у певних регіонах є домінування в цукровій галузі незначної кількості агрохолдингів. Однією з ключових стратегій розвитку даних агрохолдингів є максимальне забезпечення переробних підприємств власною сировиною. Також додатковим стимулом для інвестування у підвищення продуктивності галузі є рентабельність вирощування цукрового буряка, яка у 2009 році становила 37% і, ймовірно, буде досить високою і за підсумками 2010 року.