Україна планує в січні завершити переговори щодо спирту і цукру в рамках договору про вільну торгівлю СНД – Клюєв

Україна планує в січні цього року завершити переговори щодо торгівлі цукром і спиртомісткою продукцією в рамках підготовки договору про вільну торгівлю країн СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ.

«Що стосується спирту і цукру, то ми зараз ведемо переговори, і думаю, що в січні цей процес завершиться», – сказав А.КЛЮЄВ.

Він відзначив, що переговори з цього приводу з Росією і Казахстаном дещо затягуються, оскільки ведуться з урахуванням умов Митного союзу. «Зараз же проблеми єдиного Митного союзу ви знаєте. У Казахстану одні питання і проблеми з нами, у росіян і білорусів – абсолютно інші, тому процес дещо затягнувся», – сказав віце-прем`єр.

При цьому А.КЛЮЄВ відзначив, що остаточний варіант договору про вільну торгівлю країн СНД буде готовий максимум в лютому. «У нас зараз йде узгодження за всіма зацікавленими відомствами, і я думаю, що максимум в лютому ми будемо готові його (договір – УНІАН) розглянути», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2010 року заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН висловив надію, що договір про вільну торгівлю між країнами СНД буде підписано без вилучень. При цьому він зазначив, що для України перш за все недопустимі вилучення спиртної групи товарів і цукру.

За розрахунками Мінекономіки, у разі дії вилучення спиртної групи Україна щорічно нестиме втрати у розмірі 172 млн. дол., цукру – 282 млн. дол.

Нагадаємо, 19 листопада 2010 року під час засідання Ради глав урядів країн СНД було ухвалено рішення підготувати остаточний варіант договору про вільну торгівлю між країнами СНД до кінця поточного року з тим, щоб документ можна було підписати навесні 2011 року.

Документ планується підготувати з урахуванням принципів і норм СОТ замість морально застарілої угоди про вільну торгівлю країн СНД 1994 року.

Україна наполягає, щоб договір не містив вилучень товарних груп.