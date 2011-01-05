«Органік Сістемс» спрямує на відновлення іригаційних систем 30 млн. грн.

ПП «Органік Сістемс» має намір направити в 2011-2012 роках на будівництво та відновлення іригаційних систем у Херсонській області 30 млн. грн.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сказано в Програмі економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2011 рік, прийнятої облрадою на сесії 29 грудня 2010 року.

Зокрема, ПП «Органік Сістемс» планує шляхом будівництва нових і відновлення існуючих зрошувальних та іригаційних систем для інтенсивного землеробства створити в Голопристанському районі Херсонської області ряд «аграрних містечок» для вирощування сільськогосподарської сировини з використанням «точкового землеробства».

На зазначені цілі в 2011 році буде витрачено 24 млн. грн, з яких 5 млн. грн. - з держбюджету і 19 млн. грн. - залучених інвестиційних коштів.

Плановані обсяги площ, задіяних під інтенсивне землеробство, і кількість «аграрних містечок» поки не повідомляється.

Довідка УНІАН. Фермерське господарство "Органік Сістемс" (с. Шевченкове, Миколаївської обл.) входить до агрохолдинг «Agrofusion». Займається вирощуванням зернових та технічних культур, виробництвом продуктів борошномельно-круп`яної промисловості, готових кормів для тварин.