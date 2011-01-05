ФГ "Інтегровані агросистеми" побудує комплекс з переробки томатів

У Херсонській області до кінця 2012 р. за рахунок коштів державного бюджету а також приватних інвестицій планується побудувати комплекс з переробки томатів на базі фермерського господарства "Інтегровані агросітеми" (Голопристанський район Херсонської обл.).

Про це сказано в прийнятій обласною радою Програмі соціально-економічного розвитку Херсонської області на 2012 р., текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з програмою, в 2011 р. в будівництво об`єкту планується інвестувати 56 млн. грн., 11 млн. грн. з яких виділять з держбюджету, а інші будуть залучені за рахунок позабюджетних інвестицій.

Проектна потужність комплексу розрахована на переробку 3,5 тис. тонн томатів на добу. Повна вартість будівництва - 70 млн. грн.

Довідка УНІАН. ФГ "Інтегровані системи" є дочірнім підприємством холдингу Agrofusion. ФГ "Інтегровані системи" орендує близько 3 тис. га зрошуваних земель на півдні Миколаївської та Херсонської областей.

Холдинг Agrofusion створений екс-генеральним директором ТОВ "Сандора" Андрієм Сипко після продажу "Сандори" компанії PepsiCO.