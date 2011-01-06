Світові ціни на продовольство досягли рекордних позначок

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), ціни на продовольство у світі в грудні 2010 року досягли рекордних позначок, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Попередній ціновий рекорд було зафіксовано в 2008 році, коли зростання цін на продовольство викликало хвилю протестів у деяких країнах.

Підвищення індексу цін ФАО, що включає 55 видів продовольчих товарів, сталося через подорожчання цукру, зернових, масла і м`яса.