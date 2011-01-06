У Чернівецькій області зафіксовано захворювання на трихінельоз

За повідомленням Чернівецької обласної державної санітарно-епідеміологічної станції від 04.01.2011 року № 05/04-01, у с. Новоселиця Кельменецкого району Чернівецької області виявлено захворювання людей на трихінельоз.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету ветеринарної медицини України.

Згідно з інформацією на сайті, наказом Головного управління ветмедицини в Чернівецькій області створена комісія, яка виїхала на місце для визначення джерела зараження людей і організації заходів з ліквідації хвороби.

Також для здійснення контролю за проведенням необхідних ветеринарно-санітарних заходів і надання необхідної допомоги в їх організації 5 січня на місце виїхали старший науковий співробітник, завідувач лабораторією паразитології Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи та інспектор Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів МВС України.

Заступник Головного державного інспектора ветеринарної медицини України видав наказ про посилення державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду за проведенням ветеринарно-санітарної експертизи у місцях реалізації продукції тваринного походження і проведенням заходів з недопущення виникнення хвороби в інших регіонах країни.

«Ситуація знаходиться під постійним контролем Державної служби ветеринарної медицини», - наголошується у повідомленні.

Довідка УНІАН. Трихінельоз - гельмінтозна хвороба тварин і людей, збудником якої є живонароджуюча нематода роду Trichinella. Статевозрілі гельмінти паразитують у кишечнику людей і тварин, а личинкова стадія - у поперечносмугастих м`язах.

Сприйнятливі до трихінельозу свині, коні, собаки, кішки, дикі кабани, ведмеді, вовки, лисиці, борсуки, щури, їжаки, миші й інші всеїдні і м`ясоїдні ссавці, а також люди.

Основним джерелом зараження і чинником передачі трихінельозу є продукти забою свиней, а також м`ясо диких кабанів, ведмедів, що містить личинки трихінел.