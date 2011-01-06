На Прикарпатті у 52 видах продукції виявили вміст ГМО. Про це сьогодні УНІАН повідомила керівник прес-служби ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» Ольга ПЕТРЕНКО. За її словами на перший погляд картина щодо наявності ГМО на українському ринку є доволі оптимістичною. Адже 5-6% генетично модифікованої продукції – не такий вже і страшний показник. Однак, варто наголосити, що продукцію, яка досліджувалась, добросовісні виробники добровільно здавали на дослідження для того, щоб виконати вимоги нормативних документів стосовно маркування. «Насправді, реальна картина величини сегменту модифікованої продукції у рази перевищує показник 5-6%», - зауважила вона.

О.ПЕТРЕНКО повідомила, що протягом 2010 року генетичною лабораторією, яка діє на базі випробувального центру ДП«Івано-Франківськстандартметрологія» з жовтня 2009 року, проведено 860 випробувань зразків продовольчої сировини та харчових продуктів. Вміст ГМО виявлено у 52 зразках досліджуваної продукції , що становить 6% від загальної кількості зразків. Генетично модифіковані компоненти найчастіше виявлялись у ковбасних виробах, заморожених напівфабрикатах (пельмені, фарші), паштетах, кондитерських виробах (цукерках, тістечках, печиві), кукурудзяних паличках. Також наявність ГМО зустрічалась в такій продовольчій сировині як пшениця, ріпак продовольчій, соя, комбікормах.

«Зважаючи на наявну ситуацію з продовольчою сировиною варто наголосити, – каже Ольга ПЕТРЕНКО, – що виробникам харчової продукцію також необхідно ретельніше ставитись до вхідного контролю сировини, зокрема, до наявності протоколів дослідження сировини на вміст ГМО. Непоодинокі факти виявлення генетично модифікованих компонентів у високовартісній продукції, для якої виробник відбирав якісну сировину. Невідслідкована якість та походження деяких інгредієнтів, які подекуди складають не більше 1-2% від загальної сировини, в результаті зводить нанівець прагнення та затрати на виробництво високоякісної натуральної продукції, оскільки результати досліджень кінцевої продукції вказують на наявність в ній ГМО».

Довідка УНІАН: ГМО найчастіше зустрічається у хлібобулочних та кондитерських виробах, сухих зернових сніданках, кукурудзі, картопляних чіпсах та пюре, м’ясній продукції, різноманітних соусах (кетчупи, майонези і т.д.), соєвих продуктах. Обираючи ці та інші продукти уважно роздивіться етикетку та переконайтесь чи подбав виробник про те, щоб ви змогли отримати повну інформацію про склад продукції. І хоча однозначно неможливо визначити які матиме наслідки споживання генетично модифікованої продукції на організм людини, однак, ви маєте право на вибір та повну інформацію стосовно продукції, яку споживаєте.