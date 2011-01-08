Україна заборонила ввезення птиці із французької Бретані
12:54, 08 січня 2011Агро
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Україна заборонила ввезення із Бретані (Франція) птиці, продукції та сировини з неї.
Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті ветеринарної медицини України.
Держкомветмедицини зазначає, що, згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, зареєстровано хворобу Ньюкасла у птиці на території департаменту Кот-Д`армор у Бретані.
Рішення Держкомветмедицини прийнято 6 січня 2011 року.
Ввезення із Франції інших вантажів, підконтрольних Державній службі ветеринарної медицини, має здійснюватися відповідно до ветеринарних вимог до імпорту в Україну об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.
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