Держкомветмедицини перевіряє село на Буковині, де люди захворіли на трихінельоз

Співробітники Державного комітету ветеринарної медицини України проводять подвірний обхід у селі у Чернівецькій області, де зафіксовано захворювання людей на трихінельоз.

Відбираються проби крові від сприйнятливих до трихінельозу тварин (свині, собаки, коти), повідомили УНІАН у Держкомветмедицини.

У повідомлені зазначається, що протягом 6 січня проведено лабораторне дослідження проб крові від собак, які належать потерпілим та мисливцям у цьому населеному пункті. Отримано негативний результат.

Взято на облік людей, які займаються подвірним забоєм тварин, ознайомлено їх з ветеринарно-санітарними правилами при забої тварин.

Проведено семінар з лікарями ветеринарної медицини, працівниками лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, дільничними лікарями ветеринарної медицини.

У Держкомветмедицини повідомили, що у зв’язку з виявленням захворювання людей на трихінельоз у Кельменецькому районі Чернівецької області, з метою недопущення розповсюдження хвороби, головним державним інспекторам ветеринарної медицини Криму, областей, міст Києва і Севастополя наказано забезпечити безумовне виконання вимог діючої Інструкції з діагностики, профілактики та ліквідації трихінельозу тварин, зокрема, посилити контроль за перевезенням живих тварин та продукції тваринного походження, заборонити видачу ветеринарних документів на м`ясо, отримане від забою тварин, які не підлягали передзабійному ветеринарному огляду та дослідженню на трихінельоз. У місцях організованої торгівлі до реалізації дозволено допускати тваринницьку продукцію лише після проведення ветеринарно-санітарної експертизи з обов’язковим дослідженням на трихінельоз.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього року у с. Новоселиця Кельменецького району Чернівецької області було виявлено захворювання людей на трихінельоз.

Трихінельоз – гельмінтозна хвороба, збудником якої є живородна нематода роду Trichinella. Статевозрілі гельмінти паразитують у кишечнику людей і тварин, а личинкова стадія – у поперечно-смугастих м`язах.

Сприйнятливі до трихінельозу свині, коні, собаки, коти, дикі кабани, ведмеді, вовки, лисиці, борсуки, щури, їжаки, миші, інші ссавці, а також люди.

Основним джерелом зараження і фактором передачі трихінельозу є продукти забою свиней, а також м`ясо диких кабанів, ведмедів, яке містить личинки трихінел.