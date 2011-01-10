Населення розвинених країн до 2050р. повністю відмовиться від куріння - Citigroup

Населення розвинених країн в середньому приблизно до 2050 року повністю відмовиться від тютюнокуріння.

Про це пише британська The Daily Telegraph з посиланням на дослідження Citigroup, інформує газета “Дзеркало тижня”.

«Відсоток тих, хто курить, знижується в розвинених країнах світу, і знижується більш-менш по прямій лінії на більшості ринків», - вважають аналітики Citigroup. На їхню думку, якщо ця тенденція збережеться, то в середньому до 2050 року в розвинених країнах взагалі не залишиться людей, що курить.

Залежність від нікотину була максимальною у Великій Британії в 1960 році, коли курили більше половини дорослого населення країни. Відтоді їх кількість неухильно знижується і в 2008 році становила близько 20%.

Водночас у Citigroup вважають, що тютюнова промисловість зможе збільшувати свої прибутки ще приблизно до 2020 року, в основному за рахунок підвищення цін на сигарети.

Як повідомлялося, в Україні відсоток курців становить 36%, при цьому в нашій країні також спостерігається тенденція поступового зниження кількості курців.