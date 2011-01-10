На Львівщині викрили контрабанду до ЄС тютюнових виробів на 500 тис. грн.

Служба безпеки України на Львівщині викрила та припинила функціонування схеми контрабандного переміщення до країн Євросоюзу тютюнових виробів.

У результаті операції затримано 139 тисяч пачок цигарок на загальну суму понад 500 тис. грн., повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Протиправну оборудку налагодили комерсанти зі Львівщини. Щоб приховати нелегальний товар, зловмисники декларували у митних органах операції з експорту гофрованого картону до Німеччини. Насправді ж у середині вантажних причепів автомобілів, які прямували через пункти пропуску Львівської митниці, були обладнані сховища для контрабанди.

У фіналі операції, проведеної спільно з митниками і прикордонниками, співробітники СБУ на митному посту «Краковець» затримали вантажівку. При ретельному огляді вантажу правоохоронці знайшли схованки, в яких був прихований контрабандний вантаж. Товар вилучено.

Управлінням СБУ у Львівській області порушено кримінальну справу.