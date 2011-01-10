ПР пропонує в березні провести парламентські слухання із земельних питань

Фракція Партії регіонів пропонує в березні провести парламентські слухання із земельних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів Верховної Ради лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він підкреслив: «Те, що відбувається сьогодні із землею, воно вимагає, взагалі-то, законодавчого регулювання, а перш ніж законодавчо регулювати, нам потрібно відкрито й чесно поговорити на цю тему».

За його словами, такі парламентські слухання можна провести в березні цього року.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що сьогодні складається ситуація, коли «землю можна отримати, минаючи законодавчі акти, які є в нашій державі, чим, власне кажучи, й користуються окремі люди, які використовують дірки, що є в законі».

За його словами, земля «начебто не продається, але фактично розкуповується на нашій території».

О.ЄФРЕМОВ також запропонував розглянути проект постанови щодо землі в Криму. За його словами, «сьогодні складається ситуація, коли Кабінет міністрів Криму (Рада міністрів Криму – УНІАН) фактично не впливає на розподіл земель».

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підтримав ініціативу про проведення парламентських слухань із земельних питань. За його словами, це питання «потрібно серйозно готувати». «Очевидно, парламентські слухання в цьому плані виконають своє призначення – що парламент слухає, а не виступає із політичних мотивів, а потім йдемо із сесійної зали, а слухаємо тих людей, які розуміють земельні питання», - сказав В.ЛИТВИН.