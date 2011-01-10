У Росії затвердили перелік територій, де іноземцям заборонено купувати землю
Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ затвердив перелік прикордонних територій, на яких іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи не можуть володіти на праві власності земельними ділянками.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, до цього списку прикордонних територій потрапили 380 районів 48 суб`єктів РФ, зокрема області, що межують із Україною.
Це, зокрема, в Білгородській області - Білгородський район, Борисовський район, місто Валуйки та Валуйський район, Вейделевський район, Волоконовський район, Грайворонський район, Красноярузький район, Ровеньський район, Шебекинський район і місто Шебекине, а також місто Білгород;
У Брянській області - Гордіївський, Злинківський, Клетнянський, Климовський, Красногорський, Новозибківський, Погарський, Севський, Стародубський, Суземський, Суразький, Трубчевський муніципальні райони, а також місто Новозибків;
у Воронезькій області - Кантеміровський і Россошанський муніципальні райони;
у Курській області – Бєловський, Глушковський, Кореневський, Рильський, Суджанський і Хомутовський райони;
у Ростовській області – Азовський, Кам’янський, Красносулинський, Куйбишевський, Матвеєво-Курганський, Міллеровський, Неклиновський, Родіоново-Несветайський, Тарасовський, Чертковський райони, а також міста – Азов, Гукове, Донецьк, Зверєво, Кам’янськ-Шахтинський, Новошахтинськ і Таганрог.
До цього списку також увійшли прикордонні райони Далекого Сходу (Амурська та Сахалінська області, Хабаровський та Приморський краї), Північного Кавказу (Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкарія, Інгушетія), Тюменський край, Чукотка, Ямало-Ненецький автономний округ та інші.
На думку деяких російських експертів, ухвалення такого указу має політичні мотиви. Зокрема, тепер громадяни Китаю не зможуть купувати землі уздовж китайського кордону, а німці - в Калінінградській області, щоб надалі претендувати на ці прикордонні території.