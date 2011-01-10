У «Каховка Пром-Агро» заявляють про спробу рейдерского захоплення підприємства банком «Надра»

Представники ЗАТ «Каховка Пром-Агро» заявляють про спробу рейдерского захоплення підприємства банком «Надра».

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив партнер юридичної фірми «IMG Partners» Ігор МЕЛЬНИК.

За його словами, в 2006 році банк виступив партнером із співфінансування відкриття нового заводу з виробництва спеціальних комбікормів, надавши кредитну лінію підприємству на суму близько 190 млн. грн. «На сьогодні такі кредитні зобов`язання фактично та юридично зупинено, але вони укладалися на термін до 2012 року», зазначив він.

У серпні 2009 року банк достроково ініціював дострокове погашення кредитів. На той час завод був на стадії будівництва.

У квітні 2010 року банк ухвалив рішення про стягнення штрафних санкцій у розмірі 258 млн. грн., загальна сума заборгованості з урахуванням штрафних санкцій становила понад 310 млн. грн.

«Після отримання наказу про стягнення зазначеної суми в 258 млн. грн. більше півтора місяці банк не пред`являв його до виконання. Позичальник був готовий і отримав навіть фінансові інвестиції, залучив їх у інших інвесторів... із метою погашення зобов`язань перед банком «Надра», - сказав І.МЕЛЬНИК.

Виконавче провадження було відкрито 30 листопада 2010 року. У підприємства залишався добровільний термін до 6 грудня. 3 грудня підприємство повідомило у виконавчу службу про готовність добровільно перерахувати кошти для погашення зобов`язань перед банком. «Нам надали кореспондентський рахунок у Нацбанку», - зазначив І.МЕЛЬНИК. Проте здійснити такий платіж неможливо технічно, підкреслив він.

Як зазначив молодший партнер юридичної фірми «IMG Partners» Микола СТРУЦЬ, кошти було повернено банку через депозитний рахунок виконавчої служби.

За його словами, зобов`язання банку перед кредиторами становлять близько 600 млн. грн. і в разі надходження коштів підприємства на рахунок банку, вони будуть розподілені серед вкладників.

«Банк «Надра» захотів повністю отримати завод. Незважаючи на те, що повністю кредит і борги були погашені, він вирішив отримати завод у власність, оскільки гроші йому не цікаві», - резюмував І.МЕЛЬНИК.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2010 р. представники банку "Надра" у супроводі службових осіб Департаменту виконавчої служби Мін`юсту та облдержадміністрації пред’явили на підприємстві ухвалу Господарського суду Київської області від 13 грудня, якою суд постановив передати активи підприємства на відповідальне зберігання банку «Надра». Згідно з ухвалою, вказані дії відбуваються у порядку забезпечення позову, за яким банк вимагає стягнути із ЗАТ понад 90 млн. грн. за кредитами, які були отримані підприємством у 2006-2008 роках.

Після пред’явлення ухвали представники банку та особи, що їх супроводжували, зайняли офіси та виробничі приміщення ЗАТ "Каховка Пром-Агро". Виробнича діяльність підприємства була зупинена, а персонал підприємства не допускається на робочі місця.

Версію представників банку підтвердив на прес-конференції і губернатор Херсонської області Микола КОСТЯК, який зауважив, що для запобігання насильства дав вказівку керівництву обласної міліції забезпечити дотримання законності у існуючій конфліктній ситуації.

ЗАТ «Каховка Пром-Агро» засновано в 2006 році. Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних культур, на виробництві нерафінованої олії.

За даними Системи розкриття інформації на фондовому ринку України, 100% акцій ЗАТ володіє компанія Dancroft Holdings Limited (Нікосія, Кіпр).