Завтра на сході України вночі очікується до 17° морозу

Завтра у західних, північних, більшості центральних областей України, в Одеській та Миколаївській областях очікуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу, місцями ожеледь.

На решті території без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

В Україні місцями тумани, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура у східних областях вночі 8-13° морозу, місцями до 17°, вдень 2-7° морозу. На решті території вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях 3-8° морозу, вдень на Закарпатті, півдні Одещини та у Криму 2-7° тепла).

У Київській області у вівторок очікуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу, слабка ожеледь. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві температура вночі та вдень 0-2° тепла.