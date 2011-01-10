У Хмельницькому вилучили партію фальсифікованого алкоголю вартістю близько 300 тис. грн

Працівники податкової міліції у Хмельницькому вилучили партію фальсифікованих алкогольних напоїв вартістю близько 300 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА у Хмельницькій області, на підпільному складі зберігалась значна партія алкогольних напоїв з ознаками підробки. При цьому у власників складського приміщення не виявилося спеціального дозволу (ліцензії) на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі алкогольною продукцією.

Вилучено 10 тис. 140 півлітрових пляшок та 1 тис. 770 чвертьлітрових пляшок фальсифікованої горілки, 53 пляшки шампанського і 872 пляшки вина.

Перевірка триває.