У Тернопільській області селянам безкоштовно роздаватимуть саджанці

У Тернопільській області для поштовху із розвитку садівництва безкоштовно роздаватимуть саджанці. Про це в інтерв’ю газеті обласної ради та обладміністрації «Свобода» повідомив голова ТОДА Валентин ХОПТЯН. За його словами, кошти на роздачу саджанців буде надано з бюджету, скільки саме він не уточнив.

«Одним із напрямків дієвої допомоги селянам є запровадження в області ягідництва і садівництва. Зараз у цьому займаємо останнє місце в Україні. Тому у 2011 році в окремих районах будуть створені розсадники і вирощуватимуть саджанці», – розповів В. ХОПТЯН.

Він зауважив, що людей, яким безкоштовно роздадуть саджанці, будуть вчити культурі садівництва. «Із розвитком садівництва ці люди передаватимуть саджанці іншим: сусідові, кумові, свату», – пояснює передумови розвитку садівництва в області В. ХОПТЯН.

Він додав, що для садівників діє державна програма, яка передбачає 100-відсоткову дотацію.

В. ХОПТЯН також наголосив на необхідності культивувати і ягідництво, причому з переробкою продукції. Саме у цих сферах він бачить можливість покращення матеріального стану селян, які займаються одноосібним господарством.

«Не похвала владі, яка забула про селян-одноосібників. А їх в області чимало, у кожному районі від 5 до 7 тисяч. Ці люди самі обробляють землю – десь більше 200 тис. га і варяться у власному соку. А гектар, в котрий вкладена гігантська праця, більше тисячі гривень чистого прибутку навряд чи дасть», – зауважив В. ХОПТЯН.

Відтак він висловив переконання щодо необхідності освоєння селянами нових напрямків, зокрема щодо розвитку ягідництва і садівництва.