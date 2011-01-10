У Вінницькій області виробництво цукру зросло на 44%

У Вінницькій області в 2010 році було вироблено 296,442 тис. тонн цукру, що на 44,32%, або 91,042 тис. тонн, більше, ніж у 2009 році.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила помічник голови Вінницькій облдержадміністрації Ірина КРАВЧЕНКО.

Вона відзначила, що цукрові заводи Вінницької області минулого року прийняли на переробку 2 млн. 539 тис. тонн цукрового буряка, що на 81,36%, або 1 млн. 139 тис. тонн, більше аналогічного показника 2009 року.

Врожайність цукрового буряка в 2010 році також зросла – на 19,4%, або 56,2 ц/га, і склала 346 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році переробкою цукрового буряка у Вінницькій області займалися 14 цукрових заводів проти 11 в 2009 році.