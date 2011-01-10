У Вінницькій області планують збільшити посіви цукрового буряка

У Вінницькій області в 2011 році планується збільшення площ під посівами цукрового буряка на 7,9%, або на 6 тис. га, в порівнянні з 2010 роком - до 82 тис. га.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила помічник голови Вінницькій облдержадміністрації Ірина КРАВЧЕНКО.

За її словами, на сезон 2011 року підготовлено більше 82 тис. га глибокої оранки, які можуть бути використані під посіви цукрового буряка.

Зараз в господарствах йде заготовлення якісного насіння.

Прогнозоване збільшення посівних площ під цукровим буряком підвищить також і об`єми переробки цукрового буряка.

Як повідомляв УНІАН, в 2010 році в області цукровим буряком було засіяно 76 тис. га, що в 1,5 разу більше показника 2009 року.