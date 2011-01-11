Завтра на сході України - до 16° морозу, на півдні - до 11° тепла

Завтра в Україні на сході до 16° морозу, на півдні - до 11° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 12 січня в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у західних та північних областях невеликий дощ і мокрий сніг. Місцями туман, слабка ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у східних областях вночі - 6-11° морозу, на Луганщині місцями - до 16°, вдень - 1-6° морозу; на решті території вночі - від 4° морозу до 1° тепла, вдень - від 1° морозу до 4° тепла, в Криму та на півдні Одещини - 3-8° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі - 0-5° тепла, вдень - 6-11°.

По Київській області хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ і мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 1° тепла до 4° морозу, вдень - від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ і мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Слабкий туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 0-2° морозу, вдень - 0-2° тепла.