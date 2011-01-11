У Херсонській обл. створять компідприємство з управління гуртовим сільгоспринком

Херсонська обласна рада має намір заснувати комунальне підприємство для управління комунальним гуртовим ринком сільськогосподарської продукції, який планується створити в області цього року.

Про це сказано в програмі соціально-економічного розвитку Херсонської області на 2011 рік, яка затверджена облрадою.

Згідно з документом, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, мета створення комунального підприємства - участь (разом з приватними компаніями) в конкурсі Мінагропроду на отримання офіційного статусу гуртового продовольчого ринку.

Як повідомлялося, голова Херсонської обласної держадміністрації Микола КОСТЯК раніше заявляв про намір побудувати в Херсоні гуртовий ринок сільгосппродукції площею не менше 120 га. Першу чергу будівництва передбачається завершити вже до кінця 2011 року.