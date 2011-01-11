СК «ІНГО Україна» застрахувала майно «Арго Трейдінг Лтд.»

АСК «ІНГО Україна» і спільне україно-бельгійсько-ізраїльське підприємство «Арго Трейдінг Лтд., що володіє мережею магазинів одягу і взуття, уклали договір добровільного страхування майна.

Про це йдеться в повідомленні страховика, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, які не суперечать закону, пов`язані з володінням, використанням і розпорядженням майном: будівлями, включаючи обробку і комунікації.

СК «ІНГО Україна» взяла на себе зобов`язання компенсувати витрати, пов`язані з настанням страхової події в результаті пожежі, пошкодження димом, удару блискавки, вибуху газу, стихійних лих, грабежу або розбою, пошкодження водою, а також протиправних дій третіх осіб.

Розмір страхової суми за договором страхування не уточнюється.

Довідка УНІАН. Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» (раніше АСК «Остра-Київ»), що входить до складу міжнародної страхової групи «ІНГО», почала діяльність у 1994 році. Крім центрального офісу в Києві, компанія має 26 філіалів у всіх обласних центрах України і більше 100 офісів обслуговування клієнтів. Статутний фонд компанії складає 130,9 млн. грн.

За підсумками січня-вересня 2010 року компанія зібрала страхових платежів на суму 325,2 млн. грн., страхові виплати склали 148,4 млн. грн.