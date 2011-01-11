У Кіровоградській обл. найбільше подорожчали яйця і овочі

У Кіровоградській області в грудні 2010 року найбільш суттєво подорожчали яйця (на 11,3%) і овочі (на 5%), подешевшали сир (на 0,9%) і тваринні жири (на 5,2%).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

У цілому, в порівнянні з попереднім місяцем, в області у грудні 2010 року продукти харчування та безалкогольні напої зросли в ціні на 1,3%. Подорожчали на 0,4-5% хліб, макаронні вироби, соняшникова олія, риба і рибопродукти, фрукти, молоко, цукор.

Подешевшали на 0,3-0,9% мясо і м`ясопродукти, рис.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,1%.

У сфері охорони здоров`я відбулося підвищення вартості фармацевтичної продукції на 1,3% і амбулаторних послуг на 0,1%. У той же час на 1,4% знизилася вартість санаторних послуг.

У грудні 2010 року ціни на транспортні послуги виросли на 1,6%, паливо та пально-мастильні матеріали - на 3,7%.

На 0,1-2,4% подорожчали предмети домашнього вжитку, побутова техніка, поточне утримання житла, послуги зв`язку, відпочинку і культури, ресторанів і готелів.