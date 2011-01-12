Змінено законодавство про надра щодо видобування питних підземних вод

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про надра щодо видобування питних підземних вод".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 22 грудня 2010 року. Законом вносяться зміни до статті 23 Кодексу України про надра, якими передбачено надання права землевласникам і землекористувачам видобувати питну підземну воду без отримання спеціальних дозволів та гірничого відводу і без "прив`язки" до глибини добування.

Також передбачено право видобування без отримання спеціального дозволу питної підземної води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного водопостачання, за умови, що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 м куб. на добу.