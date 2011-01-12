В Україні змінено порядок запровадження і скасування карантину рослин
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України "Про внесення змін до статті 33 Закону України "Про карантин рослин" щодо порядку запровадження та скасування карантинного режиму.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 21 грудня 2010 року. Законом передбачено, що у разі виявлення карантинного організму на територіях, на яких розташовуються об’єкти виробництва, зберігання або переробки зернових, олійних і зернобобових культур, карантинний режим запроваджується у межах відповідного району.Крім цього, запроваджується норма, відповідно до якої карантинний режим скасовується органом, що прийняв рішення про його запровадження, за поданням відповідних головних державних інспекторів з карантину рослин чи державних інспекторів з карантину рослин.
У рішенні про скасування карантинного режиму обов’язково зазначаються обставини, що спричинили скасування карантинного режиму, і час, з якого скасовується карантинний режим.