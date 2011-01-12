Україна набула повноправного членства у Міжнародній асоціації з контролю за якістю насіння

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про ратифікацію Конституції Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння».

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 22 грудня 2010 року.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що метою прийняття акта є повноправне набуття Україною членства в Міжнародній асоціації з контролю за якістю насіння, участь в розробці, прийнятті й публікації стандартних процедур відбору зразків насіння й аналізу насіння, а також застосування цих процедур для оцінювання насіння, що є в обігу в міжнародній торгівлі.

Іншими цілями є активне сприяння науковим дослідженням в усіх сферах насінництва й насіннєвих технологій, у тому числі у сферах відбору зразків насіння, аналізу насіння, зберігання насіння, обробки та розповсюдження насіння, заохочення сертифікації видів (сортів) насіння, участь у конференціях та навчальних курсах, спрямованих на досягнення цих цілей, а також започаткування та підтримання зв’язку з іншими організаціями, які мають спільні або пов’язані інтереси у сфері насінництва.

Крім того, Президент підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вирішення питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами».