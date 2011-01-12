Президент ветував закон про декларування залишків цукру

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував Закон України "Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва та реалізації цукру” щодо обов`язкового декларування залишків цукру.

Про це УНІАН повідомила прес-служба глави держави.

Ухвалення закону було ініційовано Міністерством економіки та торгівлі, яке, виходячи з даних декларування, планувало розраховувати розмір щорічних квот на імпорт в України тростинного цукру-сирцю.

Ветованим законом, зокрема, передбачалося, що декларування залишків цукру є обов`язковим для всіх суб`єктів підприємницької діяльності, незалежно від форми власності. Порядок декларування залишків цукру визначається Кабінетом міністрів України. Дані про суб`єктів підприємницької діяльності й обсяги цукру, що знаходиться в їхній власності, вказані у відповідній декларації, є конфіденційними. Суб`єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за повноту й достовірність даних, вказаних у декларації про обсяг цукру, що знаходиться в їхній власності.

У разі неподання або невчасного подання суб`єктами підприємницької діяльності декларації про обсяг цукру, що знаходиться в їхній власності, або зазначення в декларації неповних або недостовірних даних, із таких суб`єктів стягується штраф у розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.