Ряд губернаторів звітуватимуть у Кабміні щодо підвищення в грудні цін на продовольство

Керівники ряду областей заслуховуватимуться на засіданні Кабінету міністрів з приводу підвищення в грудні цін на продовольство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

«Доручаю віце-прем`єр-міністру Віктору ТИХОНОВУ і міністру аграрної політики Миколі ПРИСЯЖНЮКУ проаналізувати прорахунки центральної і місцевої влади і внести пропозиції, як їх виправити. А керівників областей, де було допущене істотне зростання цін, порівняно з середніми показниками по країні, треба заслухати на засіданні Кабінету міністрів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що, зокрема, в Сумській, Івано-Франківській, Волинській, Вінницькій і Житомирській областях підвищення цін на деякі групи товарів у грудні 2010 р. істотно перевищило середні показники по країні.

Крім того, М.АЗАРОВ доручив М.ПРИСЯЖНЮКУ розробити програму щомісячного контролю над ціновою ситуацією на продовольчому ринку.

«Ми, нарешті, маємо опанувати механізм прогнозування цінової ситуації. А для компенсації чи мінімізації коливань існують добре відомі ринкові інструменти», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він нагадав, що в 2011 році планується будівництво мінімум п`яти оптових ринків з продажу сільгосппродукції – в Києві, Львові, Харкові, Донецьку і Запоріжжі.

За допомогою цих ринків, зазначив прем`єр, держава зможе проводити товарні інтервенції і скоротити шлях продукції від виробника до споживача.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики України, інфляція в Україні в грудні 2010 року, порівняно з листопадом 2010 року, склала 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.

Ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в грудні 2010 року до грудня 2009 року зросли на 10,6% (у січні-грудні 2010 року до січня-грудня 2009 року зросли на 10,9%), зокрема на продукти харчування – на 10,7% (до січня-грудня 2009 р. – на 10,7%), хліб і хлібопродукти – на 16,5% (12,3%), зокрема на хліб – на 11,3% (10,2%), макаронні вироби – на 11% (7,1%), кондитерські вироби з борошна – 12,6% (12,8%), м`ясо і м`ясопродукти – на 4,1% (2%), рибу і рибопродукти – на 4,2% (5,1%), молоко, сири і яйця – на 16% (21,9%) (зокрема на молоко – на 20%, сир твердий і сир – на 25,8%, на яйця – знизилися на 13,7%), на масло і жири – на 8,1% (9,6%), зокрема на масло вершкове – зросли на 23,7%, олію соняшникову – на 15,5%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 21,8%.

Ціни на фрукти в грудні 2010 року до грудня 2009 року зросли на 9,3% (у січні-грудні 2010 року до січня-грудня 2009 року зросли на 5,1%). На овочі ціни збільшилися на 20,9% (до січня-грудня 2009 року збільшилися на 14,5%), зокрема на картоплю – на 46,4% (19%). Ціни на цукор зросли на 20,3% (57,5%), кондитерські вироби цукристі – на 16,9% (21,9%), безалкогольні напої – на 5,7% (9,1%).