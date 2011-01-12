У Сумах заборонили цілодобову роботу магазинів

Виконавський комітет Сумської міської ради заборонив цілодобову роботу всіх магазинів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене на засіданні 11 січня.

Згідно з цим рішенням, відтепер цілодобовий режим роботи встановлюється лише для об`єктів торгівлі (послуг), розміщених на території автозаправних станцій, і об`єктів з цілодобовим режимом роботи (готелі, залізничний вокзал), а також підприємств ресторанного господарства за умови відсутності скарг від населення і своєчасної оплати місцевих податків і зборів.

Виконком міськради вніс також зміни до Положення про порядок впровадження торгової діяльності і надання послуг на території Сум.

Як повідомила кореспондентові УНІАН прес-секретар міського голови Сум Ірина ДЯДЕНКО, рішення виконкому було ухвалене на підставі Статуту м. Суми, Закону України "Про тишу" через численні скарги жителів обласного центру.

"Проте, якщо деякі підприємці не погодяться з таким режимом роботи, то я передбачаю судові тяжби з цього приводу з міською владою", - сказала І.ДЯДЕНКО.