Завтра в Україні утримається хмарна погода з дощем і мокрим снігом

Завтра в Україні утримається хмарна погода, очікується невеликий дощ і мокрий сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, місцями тумани, слабка ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у східних областях вночі становитиме 3-8° морозу, вдень близько 0°; на решті території впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла, у Карпатах 0-5° морозу (у південній частині вдень 3-8° тепла, в Криму до 11°).

У столиці та Київській області завтра невеликий дощ і мокрий сніг. Вночі та вранці туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура по області впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла, у Києві - вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.