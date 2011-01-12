У Вінницькій області найбільше подорожчали овочі, цукор і банани

У Вінницькій області в грудні 2010 р. найбільше подорожчали, овочі, цукор і банани, подешевшали - м'ясопродукти.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Згідно з повідомленням, індекс споживчих цін у Вінницькій області у грудні склав 100,8%, з початку року - 109,1%.

На споживчому ринку області у грудні по відношенню до листопада 2010 року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 0,5%.

Найбільше (на 3,8%) подорожчав цукор, на 2,6% - олія соняшникова, на 1,7% - кисломолочна продукція, на 1,6% - маргарин та інші рослинні жири, макаронні вироби, на 1,4% - яйця, на 1,2% - молоко.

Овочі в цілому подорожчали на 4,1%, серед яких найбільше (на 14,7%) капуста, а картопля - на 2,8%.

Разом з цим, м'ясо і м'ясопродукти подешевшали на 0,2%, масло вершкове - на 1,1%, сало таі інші тваринні жири - на 8,8%.

На 0,4% подешевшали фрукти, при цьому банани подорожчали на 4,3%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 0,4%, вартість водопостачання зросла на 6,8%, послуги каналізації подорожчали на 2,4%.

У сфері транспорту ціни підвищилися на 1,6%, у т.ч., вартість бензину зросла на 3,9%.