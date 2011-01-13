2 березня відбудуться парламентські слухання із земельних питань

2 березня відбудуться парламентські слухання на тему: «Земля в українській долі: ситуація у земельній сфері, законодавче забезпечення земельних відносин та практика його реалізації».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 240 з 433 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Тему парламентських слухань запропонував голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Раніше у березні з ініціативи народних депутатів від Партії регіонів пропонувалося провести парламентські слухання на тему: «Законодавче врегулювання запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні».