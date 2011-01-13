Блок Кличка ініціює підвищення у 30 разів розміру штрафів за незаконну вирубку дерев

Блок Віталія Кличка розробив та направив до Верховної Ради України законопроект, яким передбачено у 30 разів збільшити штрафи за незаконну вирубку зелених насаджень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Кличка.

«Парламент нещодавно увів мораторій на вирубку зелених насаджень у Києві. Однак ми бачимо, що цей документ не діє. Прийнятий закон – це лише декларація, ширма для довірливих киян», - заявив лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО.

Він зазначив, що закон передбачає відповідальність за знищення зелених зон, однак розмір цієї відповідальності визначає Кодекс України про адміністративні правопорушення: для громадян – від одного до трьох неоподаткованих мінімумів (17-51 грн.), для посадових осіб – від трьох до семи (51-105 грн.).

«Ці суми – просто смішні у порівнянні зі збитками, які отримує Київ. Тому Верховна Рада повинна негайно збільшити штрафи за вирубку дерев», – додав В.КЛИЧКО.

За словами лідера партії «УДАР», попри зміну влади у столиці, знищення зелених зон та роздача землі не припинилися. Свідчення цьому – чергова вирубка скверу на розі вулиць Червоноткацької та Червоногвардійської у Дарницькому районі Києва, котра сталася днями.

“Попри різноманітні декларації щодо боротьби із земельним безладом, міська влада поки що не зробила нічого, аби змінити ситуацію на краще. Й надалі незаконно вносяться «точкові» зміни до Генплану, із зеленої зони міста виводяться десятки гектарів землі. Сьогодні жоден зі столичних парків не має державного акту на землю, що дозволяє безкарно забирати у них територію. А Київрада досі відстоює у судах 10-кратне зменшення території заказника «Жуків острів». Ймовірно, у розумінні чиновників це і є справжня турбота про екологію міста», – заявив В.КЛИЧКО.

На його переконання, у Києві слід провести ревізію зелених зон, адже їхня кількість за останні п’ять років катастрофічно скоротилась. Якщо світова норма зелених насаджень на людину складає в середньому 50 кв. м, українська – 21 кв. м, то в Києві цей показник знаходиться на рівні 14 кв. м.

В.КЛИЧКО нагадав, що його блок ще у 2008 році запропонував ряд ініціатив, які могли б покращити ситуацію з зеленими насадженнями в Києві. Це, зокрема, норми про те, що 50% виділеної для забудови території має відходити під прибудинковий сквер, а дозвіл на вирубку дерев старше п’яти років має видавати тільки Київрада. Винятки можуть становити лише випадки ліквідації наслідків аварій чи стихійного лиха. Також у Блоці Кличка пропонують заборонити вирубку зелених насаджень без громадського обговорення. Окреме питання – скасування незаконного рішення про зменшення площі острова Жуків.

«Усі ці проекти рішень уже не перший рік лежать у кабінетах столичних чиновників. Ми переконані, що ці питання слід розглянути на одній з найближчих сесій Київради», – наголосив В.КЛИЧКО.

Довідка УНІАН. 11 січня окремі ЗМІ повідомили, що 8-9 січня у Києві на розі вулиць Червоноткацька і Червоногвардійська, поруч зі стадіоном "Авангард", вирубали сквер. За інформацією мешканців, вирубали більше сотні дерев. Крім того, коли у парк зайшла техніка для вирубки дерев, від навантаження тріснула труба теплотраси. На місці вирубаного скверу буде торговий центр, що належить ТОВ "Маркет Люкс".

На початку минулого року у Києві на Лівому березі вирубали сквер із півстолітніх сосен.