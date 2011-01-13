Україна посилює контроль м’ясопродуктів і яєць з Німеччини через виявлений діоксин

Держкомветмедицини України посилює контроль продуктів тваринного походження і кормів, які імпортуються з ФРН, у зв`язку із зараженням м`яса і яєць птиці діоксином.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомветмедицини.

Зокрема, комітет направив запит до Генерального Директорату САНКО з питань захисту здоров`я та прав споживачів, а також ветеринарної служби Німеччини щодо результатів розслідування й виявлення причин попадання діоксину в «харчовий ланцюг».

«На сьогоднішній день ситуація перебуває під контролем державної ветеринарної служби і в разі потреби можливі інші кроки, аж до введення обмежень щодо ввезення продуктів тваринного походження та кормів із зони ризику», - зазначається в повідомленні.

Також у повідомленні сказано, що розглядається можливість тимчасового введення додаткових вимог при імпорті вищезазначених товарів в Україну – лабораторного висновку про відсутність діоксину.

Нагадаємо, минулого тижня в Німеччині розгорівся так званий "діоксиновий скандал", оскільки з`ясувалося, що в комбікорм для свиней і птиці потрапив діоксин.

Влада Німеччини заборонила торгівлю продукцією більше 4,7 тисяч сільськогосподарських підприємств через побоювання, що вироблювані на них яйця й м`ясо можуть бути заражені небезпечною речовиною.

Діоксин викликає цілу низку серйозних захворювань, серед яких утворення злоякісних пухлин, психічні розлади, зниження імунітету, зменшення вмісту чоловічого гормону, діабет, імпотенція, ендометрит.