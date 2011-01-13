Білорусія призупинила імпорт українського пива

14:12, 13 січня 2011
Агро
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Білорусія призупинила постачання пива з України. Про це сказав у четвер начальник сектора пивоварної галузі концерну "Белгоспищепром" Євген МАРЬЮШИЧ, повідомляє РІА “Новости”.

"Українські постачальники не хочуть приймати нашу пропозицію щодо встановлення мінімальних цін на пиво", - пояснив він.

При цьому він нагадав, що 4 квітня 2010 року концерн ініціював антидемпінгове розслідування щодо поставок українського пива.

"При подачі заяви про початок розслідування ми провели аналіз імпорту пива, зокрема з України. Були встановлені факти демпінгу", - розповів начальник сектора.

За його даними, вартість українського пива на кордоні з Білорусією становить близько 25 американських центів за літр.

"Вони викупляють цілі полиці в магазинах і збивають ціни на білоруське пиво", - сказав він.

Він повідомив, що імпортне пиво займає 30% білоруського ринку.

"Якщо Росія останні 3 роки стоїть практично на одному й тому ж рівні, то Україна з 2005 року збільшила поставки в 12 разів", - додав Є.МАРЬЮШИЧ.

За його даними, за 11 місяців 2010 року загальний імпорт пива до Білорусії становив 12,9 млн. декалітрів, із них на Україну припало 4,3 млн.

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