АМК дозволив росіянам придбати «Агромашхолдинг-Південь» і Білоцерківський КТЗ

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ТОВ «АМХ-Інвест» (м. Москва, РФ) на придбання часток статутних капіталів ТОВ «Агромашхолдинг-Південь» (м. Київ) і ТОВ «Виробничо-торгівельна компанія «Білоцерківський комбайно-тракторний завод» (с. Озерна, Київська обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.

У повідомленні наголошують, що дане придбання забезпечує покупцеві перевищення 50% голосів у вищих органах управління емітентів.

Довідка УНІАН. ТОВ «АМХ-Інвест» входить до складу ТОВ «Агромашхолдинг», структурної бізнес-одиниці концерну «Тракторні заводи», російського машинобудівного холдингу, який об`єднує 14 виробничих підприємств в сферах промислового, сільськогосподарського, залізничного машинобудування і оборонної промисловості, а також торгово-сервісні компанії, спеціалізовані конструкторські бюро і НДІ. Холдинг є однією з провідних компаній Росії з технічного і технологічного переозброєння АПК сучасною технікою.

ТОВ «ВТК «Білоцерківський комбайно-тракторний завод» входить в структуру ТОВ «Агромашхолдинг» (Росія). Історія заснування заводу починається в 2003 році, з моменту відкриття спільного українсько-російського підприємства «Лозівський комбайновий завод» в м. Лозова Харківської області. У 2008 році завод був переведений під Київ, в Білоцерківський район, у зв`язку з чим змінив назву і статус.