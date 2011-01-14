ВР перенесла парламентські слухання із земельних питань на 23 березня

Верховна Рада перенесла з 2-го на 23 березня проведення парламентських слухань на тему: «Земля в українській долі: ситуація у земельній сфері, законодавче забезпечення земельних відносин та практика його реалізації».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 258 із 413 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, про призначення цих парламентських слухань із земельних питань на 2 березня народні депутати прроголосували вчора, 13 січня.