ВР перенесла парламентські слухання із земельних питань на 23 березня
12:32, 14 січня 2011Агро
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Верховна Рада перенесла з 2-го на 23 березня проведення парламентських слухань на тему: «Земля в українській долі: ситуація у земельній сфері, законодавче забезпечення земельних відносин та практика його реалізації».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 258 із 413 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Як повідомляв УНІАН, про призначення цих парламентських слухань із земельних питань на 2 березня народні депутати прроголосували вчора, 13 січня.
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