Мінагрополітики для зниження цін на продукти харчування хоче відродити гуртові ринки

З метою зниження цін на продукти харчування у Міністерстві аграрної політики і продовольства мають намір цього року відродити оптові ринки, зокрема «Укркоопспілку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр Микола ПРИСЯЖНЮК під час перебування з робочою поїздкою разом із губернатором Київщини Анатолієм ПРИСЯЖНЮКОМ у Білоцерківському районі.

«Розбудова оптових ринків - як раз саме головне завдання. «Укркоопспілка» сьогодні повинна повернутися до виконання своїх зобов’язань і призначень… Я вважаю, що цей крок ми обов’язково зробимо в цьому році – «Укркоопспілка» запрацює і ці заготовельні функції дадуть можливість здешевити продукти харчування на прилавках», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, найбільш короткий шлях «від лану до столу» завдяки поверненню заготівельників дасть можливість, щоб ціни у виробника були високими, а у покупця регульовано низькими, наскільки це можливо.