ВР ухвалила закон щодо діяльності садівницьких товариств і дачних кооперативів

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо діяльності садівницьких товариств та дачних кооперативів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 329 народних депутатів із 418 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон передбачає, що до земель загального користування садівницького товариства належать земельні ділянки, зайняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами загального користування.

Землі загального користування садівницького товариства безоплатно передаються йому у власність за клопотанням вищого органу управління товариства до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку.

Землі загального користування дачного кооперативу безоплатно передаються йому у власність за клопотанням вищого органу управління кооперативу до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку.

До земель загального користування дачного кооперативу належать земельні ділянки, зайняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами загального користування.

Землі загального користування дачного кооперативу безоплатно передаються йому у власність із земель державної або комунальної власності відповідно до закону.