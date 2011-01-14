Львівський хлібзавод №1 розширив виробничі потужності

ПП «Львівський хлібзавод №1» «Концерну Хлібпром» запустив додаткову виробничу лінію.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляється, що універсальна лінія «Gostol-Gopan» (Словенія) дозволила підприємству збільшити продуктивність на 15%. При цьому завдяки механізації виробництва скоротився об`єм ручної роботи – лінію обслуговують всього четверо працівників.

Особливість лінії в тому, що вона може випікати і пшеничні, і житньо-пшеничні, і заварні сорти хліба. Потужність устаткування – 600 кг хліба на годину.

У проект впровадження лінії «Концерном Хлібпром» було інвестовано 240 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Концерн Хлібпром» є одним з найбільших виробників хліба в Україні з часткою ринку 8%. Основна діяльність - виробництво і продаж хліба, заморожених і кондитерських виробів через роздрібні мережі і власні магазини. ТМ компанії – «Хлібна хата» і «Наминайко».