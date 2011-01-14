Спиртзаводи Вінницької області скоротили випуск спирту на 21% - до 3,5 млн. дал

У січні-грудні 2010 року спиртні заводи Вінницької області виготовили 3,511 млн. дал. спирту, що на 20,98%, або на 0,932 млн. дал, менше, ніж в січні-грудні 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван МОВЧАН.

За його словами, спад виробництва спирту викликаний дефіцитом сировини.

У грудні 2010 р., в порівнянні з листопадом 2010, виробництво спирту підприємствами Вінницької області збільшилося на 24%, або на 107 тис. дал., – до 338,8 тис. дал., а в порівнянні з груднем 2009 року - скоротилося на 26,87%, або 124,5 тис. дал.

Довідка УНІАН. У Вінницькій області діють 12 спиртних заводів, які є окремими виробничими підрозділами державного концерну "Укрспирт".